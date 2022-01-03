مركز القيادة والعمليات الباكستاني يحذر من انتشارالموجة الخامسة لفيروس كورونا

حذر مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان ،اليوم الاثنين، من أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا(كوفيد-19)، مدفوعة بمتحور (أوميكرون) شديد العدوى، تنتشر في جميع أنحاء باكستان بوتيرة كبيرة.



جاء ذلك في بيان أصدره المركز بعد اجتماع عقده اليوم لمناقشة البيانات الخاصة بالوباء، واستراتيجية اللقاح الوطنية، وانتشار المرض في جميع أنحاء باكستان.



وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية أن المركز وافق -خلال الاجتماع- على اتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بنظام التحصين الإجباري ضد الفيروس.. موضحة أن المشاركين في الاجتماع قالوا إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية وصلت نسبة الإصابات المؤكدة بالفيروس في مدينة كراتشي وحدها إلى نسبة 6 % من إجمالي الإصابات فى البلاد.



وحث بيان المركز الشعب الباكستاني على أهمية تلقي التطعيم المضاد للفيروس واتباع الاجراءات الاحترازية: من ارتداء الأقنعة، والحفاظ على التباعد لتجنب انتشار الموجة الخامسة من (كوفيد-19).. مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تم تحصينهم كانوا أقل تأثرا بالمتحور(أوميكرون).

يُشار إلى أن برنامج التطعيم في باكستان حاليًا يشمل تحصين جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق في جميع أنحاء البلاد، فيما فتحت السلطات الصحية في باكستان التسجيل للمواطنين البالغين من 30- 39 عاما لبدء تلقي اللقاح.

وتعمل باكستان على توسيع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على جرعات معززة من لقاحات كورونا لتشمل جميع من تزيد أعمارهم على 30 عامًا، في محاولة لتجنب موجة جديدة من الإصابات بسبب المتحور أوميكرون.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن مركز القيادة والعمليات الوطني، المسئول عن مواجهة وباء كورونا في باكستان، خفض السن المؤهل للجرعات المعززة ليشمل من تجاوزوا 30 عامًا اعتبارًا من أول يناير.

وكانت الفئات المؤهلة بالفعل تشمل من تجاوزوا 50 عامًا وجميع العاملين في قطاع الصحة ومن يعانون من نقص المناعة.