الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تخشى تفشيًا وشيكًا لمتحور أوميكرون

سنغافورة
سنغافورة

قال وزير الصحة السنغافوري، أونج يي كونج، اليوم الإثنين، إن بلاده ستشهد موجة تفش وشيكة لمتحور "أوميكرون"، ولا بد من الاستعداد لها.

موجة الإصابات والوفيات الناجمة عن متحور "دلتا" قد انحسرت
وأضاف وزير الصحة- في تصريح أوردته شبكة “تشانيل نيوز آشيا” السنغافورية- أن موجة الإصابات والوفيات الناجمة عن متحور "دلتا" قد انحسرت بشكل كبير، إلا أن متحور "أوميكرون" مستمر في الانتشار، وبات يشكل حاليًا حوالي 17% من الإصابات المحلية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في جهود توزيع اللقاح والجرعات التنشيطية.


يشار إلى أن 87% من إجمالي السكان في سنغافورة قد حصلوا على جرعات اللقاح كاملة، فيما حصل 41% من المواطنين المستهدفين على الجرعات التنشيطية.

 20 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد- 19

وأعلن أمس، وزير التعليم السنغافورى، تشان تشون سينج، أن نحو 20 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد- 19، وذلك منذ انطلاق حملة تطعيم الأطفال في 27 ديسمبر.

وأوضح الوزير تشان تشون سينج، أنه تم تسجيل نحو 8600 طفل آخر ممن تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا، ممن ليسوا مدرجين في مدارس وزارة التعليم، بحسب صحيفة "ذا ستريتس تايمز".

وقال تشان، في منشور عبر "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن هذه الأرقام لم تكن ممكنة إلا بدعم من الآباء، والعمل الشاق الذي يقوم به الموظفون الحكوميون وموظفو الرعاية الصحية.

وأضاف أنه "في ظل معدل تطعيم جيد لطلاب المدارس الابتدائية لدينا، فإننا نتطلع بالتأكيد إلى أن يكون عام 2022 عامًا دراسيًا عاديًا بصورة أكبر لأطفالنا، ونحن ننظر بعناية في كيفية استئناف المزيد من الأنشطة بأمان في الأشهر المقبلة".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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