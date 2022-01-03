«آراب نيوز»: مصر حققت قفزة في صادرات الملابس الجاهزة لأوروبا والدول العربية

أبرزت صحيفة "اراب نيوز"، إعلان مصر ارتفاع صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال عام 2021 المنصرم، مشيرة إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة المصرية بالصناعة واتخاذها قرارات لدعم المستثمرين القائمين على المشروعات الصناعية.

ولفتت الصحيفة إلى أن ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أعلنت إن صادرات القطاع حققت ارتفاعاً بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021، مضيفة إن إجمالي صادرات قطاع الملابس الجاهزة وصل إلى 1.7 مليار دولار ، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020.

- أمريكا تصدرت الدول الأكثر استيرادا من مصر

وبينت "آراب نيوز" أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول الأكثر استيرادا من مصر خلال أول 11 شهرًا من 2021 لافتة إلى ان الصادرات المصرية زادت بنسبة 44 في المائة لتصل إلى مليار دولار من 726 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن إعلان رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الصادرات إلي أوروبا ارتفعت أيضا بنسبة 3% لتسجل 320 مليون دولار في 2021 مقابل 310 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات للدول العربية بنسبة 128% لتسجل 235 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار.

وأشارت إلي أن قفزة الصادرات إلى أوروبا والدول العربية جاءت في إطار استمرار جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في الفعاليات المختلفة وتواصلها المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بملف التصدير من أجل تذليل جميع العقبات التي تواجه صادرات الملابس الجاهزة.

ولفتت إلى أن المجلس التصديري، أكد أن الدولة المصرية لديها حرص واضح في صناعة القرارات لمساندة المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة بقطاع الملابس الجاهزة، رفع كفاءة مصانع الملابس الجاهزة وتعزيز قدراتهم التنافسية.

وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز القدرات التصديرية لمصانع الملابس الجاهزة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية والعمل على زيادة الصادرات بصورة مستمرة، والاستفادة من المتغيرات المستمرة في السوق العالمي.