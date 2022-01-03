إجراءات توثيق عقود العمرة بين الشركات ونظرائهم السعوديين

أعلنت غرفة شركات السياحة عن بدء إجراءات اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها من الوكلاء السعوديين، وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة ببدا تنفيذ رحلات العمرة للمواطنين، لافتة فى منشور عمم على جموع شركات السياحة أن الإجراءات ستتضمن قيام الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خالل اسم المستخدم وكلمة المرور نفسه الخاصة بموقع النقل بوزارة السياحة والأثار.

وأشارت إلى قيام شركات السياحة بإخطار الوكالة السعودية التي ترغب في التعاقد معه بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم من خلال اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة، وستقوم شركة السياحة المصرية وكذلك الوكالة السعودية بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها علي البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة حتى يتسنى للغرفة الموافقة على الشركات واعتماد العقود.

وأوضحت الغرفة أن آخر موعد لتوثيق العقود بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية هو 25 من شهر يناير الجارى، لافتة إلى أنه بعد بعد موافقة الغرفة علي العقود سيتم منح شركة السياحة موعد للحضور إلى المقر الرئيسي للغرفة وذلك حتى يقوم الممثل القانوني للشركة بالتوقيع بنفسه على الإقرارات الخاصة بالشركة للعمل بموسم العمرة كما ستقوم كل شركة بتقديم تأمين مؤقت وذلك كضمانا لتنفيذ رحلات العمرة والالتزام بكافة المسؤوليات تجاه المعتمرة وأمام وزارة السياحة والآثار، والذى يتضمن حسب الضوابط المقرر على شركات السياحة لتنظيم رحلات العمرة تقديم خطاب ضمان بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى شيك بنكى بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه لصالح غرفة شركات ووكالات السفر، وتقوم شركة السياحة باسترداد مبلغ التأمين بعد نهاية الموسم بشرط عدم وجود أى شكاوى ضد الشركة وذلك خلال شهر من انتهاء الموسم.

صورة من منشور الغرفة