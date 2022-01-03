تحرير 1143 مخالفة مرورية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1143 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف العقيد عادل هندي رئيس مباحث المرور بالجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 324 انتظار خاطئ، و589 بدون قيادة، و 347 بدون تسيير، و 437 متنوع، 439 نـمـوذج 125، و 547 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و 143 عكس الاتجاه، 321 عدم استخدام حزام الأمان، 523 حملة السرفيس، 465 التصالح الفوري '436 ملصقات ومعلقات، 541 زجاج فاميه، 329 تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار.