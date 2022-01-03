الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في اتهام شاب بالشروع في قتل صديقه بعين شمس

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة، اليوم الإثنين، التحقيق في  اتهام شاب بطعن صديقه بسلاح أبيض بسبب خلافات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالجسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه عامل، مقيم بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام  سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  ، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المباحث الجنائية الطريق العام مديرية امن القاهرة قسم شرطة المباحث أمن مشادة كلامية قسم شرطة عين شمس

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