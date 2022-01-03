التحقيق في اتهام شاب بالشروع في قتل صديقه بعين شمس

تباشر النيابة العامة، اليوم الإثنين، التحقيق في اتهام شاب بطعن صديقه بسلاح أبيض بسبب خلافات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالجسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه عامل، مقيم بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.