الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط تتفقد أعمال رصف شوارع وميادين حي غرب

أعمال رصف شوارع حي
أعمال رصف شوارع حي غرب أسيوط

تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، أعمال إعادة الرصف التي يجرى تنفيذها بشوارع منطقة كوم عباس بحي غرب، والتي يجري تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة.

السكرتير المساعد تتفقد إعادة الرصف بحي غرب (1)

ورافق السكرتير العام خلال الجولة التفقدية محمد بشير رئيس حي غرب، والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة، والمهندس محمد جمال نائب مدير المشروع، ومحمد الأمير، بالمتابعة الميدانية بالمحافظة ونواب رئيس الحي.

السكرتير المساعد تتفقد إعادة الرصف بحي غرب (2)

وأوضحت السكرتير العام المساعد، أنه جرى تفقد بدء أعمال الرصف ببعض الشوارع بالحي بعد التنسيق المسبق مع كافة شركات المرافق ورئيس الحي للتأكد من الانتهاء من إعادة تغيير خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة تطوير شاملة لحي غرب، وتسهيلًا للحركة المرورية ومنع الزحام والتكدس بالشوارع ورفع كافة الاشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضارية التي تم إنشائها، ووجهت بضرورة مراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الاعمال فضلًا عن استمرار أعمال تركيب البلدورات بالشوارع الضيقة بالحي ضمن خطة التطوير، والتأكيد على منع غسيل السيارات بالشوارع وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالحفاظ على أعمال التطوير التي تتم بالحي، وذلك لإظهار الشكل الجمالي وخلق شرايين جديدة للتنمية.

السكرتير المساعد تتفقد إعادة الرصف بحي غرب (4)

 

محافظة اسيوط الاستثمار الصرف الصحي مشروعات استثمارات حركة المرور مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي محافظة أسيوط الاستثمارات أحمد إبراهيم

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