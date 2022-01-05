نصائح لإصلاح الملابس والأحذية الشتوية التالفة

إذا كنت تتجول للحصول على تنظيف دولابك الشتوي من بعض الأشياء التي ترى أنها قد هلكت، فقد تجد نفسك تفكر في التخلص من بعض الأشياء المفضلة لديك لكن لا تفعل.

ووفقا لموقع “today” نرصد أبرز الطرق حتى لا تتخلص من تلك الملابس القديمة باستخدام هذه الحيل العبقرية.

كيفية تعليق سترة

بدلًا من تعليق الملابس الرقيقة بالطريقة التي تعلق بها البلوزة على الشمعات في الدولاب، فقط قم بلف السترة حول الشماعة لتخفيف الضغط عن الكتفين، وسيساعد ذلك على منع السترات من التمدد ويساعد في الحفاظ على شكل ملابسك لفترة أطول.

كيفية نزع سترة

إذا كان لديك سترة الأكثر دفئًا ولكن كانت قد انتهى بها الأمر مع بعض الحبوب البارزة الملتصقة ، فقط خذ ماكينة حلاقة وحرك الشفرة برفق فوق السطح لإزالتها تلك الحبوب.

كيفية إزالة بقع المكياج

لا يوجد شيء أسوأ من بقعة كريم الأساس على القميص الأبيض ، ولكن كل ما تحتاجه لتنظيف البقع بعمق هو القليل من كريم الحلاقة، ورش قليلاً، وافرك بقوة وشطفه بالماء، ستحتاج على الأرجح إلى تكرار العملية أكثر من مرة .

كيفية إزالة الروائح الكريهة من الأحذية

لا أحد يريد خزانة مليئة بالأحذية ذات الرائحة الكريهة ولكن لإبعاد الأحذية الرياضية ذات الرائحة الكريهة ، كل ما تحتاجه هو بضع أكياس شاي ضع كيس شاي واحدًا في كل حذاء وسوف يمتص الرطوبة والرائحة طوال الليل.

كيفية تحديث أحذية رياضية بيضاء وأحذية من جلد الغزال

إذا اردت اعادة تنظيف حذائك الرياضي مرة أخري فكل ما تحتاجه هو القليل من مزيل طلاء الأظافر وكرة قطنية لمسح العلامات الداكنة، ويمكن أن تتعرض الجوارب المصنوعة من الجلد المدبوغ للضرب إذا تم القبض عليها وهي تسير عبر الثلج ، ولكن استخدام مبرد أظافر لتلميع القماش برفق يمكن أن يحافظ على زوجك المفضل في شكل قمة موسمًا بعد موسم.