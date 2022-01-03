الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع فكري الهواري بتهمة الإساءة للعاملين بالدولة

النيابة
النيابة

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد، اليوم الاثنين،  تحقيقات موسعة مع فكري الهواري مدير سلسلة محلات تجارية كبرى عقب إلقاء القبض عليه بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة.

وكشفت مصادر عن التفاصيل الكاملة للقبض على “الهواري” وتبين أن  المتهم يخضع للتحقيق منذ مساء أمس بسراي النيابة، ومازالت التحقيقات مستمرة حتى الآن حيث تتم مواجهته بعدد من مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المتداولة له. 

وكان انتشرت مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مؤخرًا، للمتهم يوجه فيها الإساءة لبعض الموظفين العموم ، مؤكدًا في حديثه الذي تسرب على يد أحد أصدقائه أن لديه نفوذ واسع لدى العاملين بمؤسسات الدولة.

وتمكنت قوات الأمن  عقب تقنين الإجراءات القانونية، من إلقاء القبض على المتهم أمس ىفي دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ويواجه اتهامات بادعاء استغلال النفوذ و الإساءة للعاملين بمؤسسات الدولة. 

وبمواجهة المتهم فكري الهواري أنكر جميع التهم المنسوبة إليه ونفى علاقته بالتسريبات التي تُسيء لمؤسسات رفيعة المستوى من خلال ادعاءات كاذبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المتهم التحقيقات، إن مقاطع الفيديو المسربة تم قصها وبترها والإضافة عليها ببرامج صوتيات حديثة  والتلاعب بها لتظهر بهذا الشكل، بالإضافة إلى أنه تم تسجيلها خلسة من خلال أحد الأشخاص الذين تربطهم به علاقة صداقة قوية وتحولت مؤخرًا لخلاف مما دفع الآخر لابتزازه بسبب التنافس على مجلس إدارة نادي الشيخ زايد. 

الشيخ زايد تحقيقات موسعة فكري الهواري سلسلة محلات تجارية كبرى الإساءة لمؤسسات الدولة

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وائل لطفي

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