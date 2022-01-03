الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

835 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» فى روسيا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت روسيا 16 ألفًا و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و554 ألفا و309 إصابات.
وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا -اليوم الإثنين، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع إلى 311 ألفا و353 شخصا؛ بعد تسجيل وفاة 835 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتراجعت حصيلة إصابات ووفيات كوفيد-19 في روسيا خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا إلى 60.4 %.
وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 78 مليون مواطن روسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، في الـ23 من الشهر الماضي- أن نسبة المناعة الجماعية في روسيا تبلغ 59.4 %، وهو رقم غير كاف، مضيفا، "نحن بحاجة لمناعة جماعية بنسبة 80 %".

ومن جانبه، قال عالم الأوبئة وكبير أطباء الصحة الروسية السابق، جينادي أونيشينكو، إن جائحة فيروس كورونا قد تنتهي بحلول مايو المقبل، في ظل مراعاة جميع التدابير الوقائية وحملات التلقيح.

وأضاف أونيشينكو- في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم : "إنه وقت طويل حتى شهر مايو. وإذا فعلنا الآن ما هو مطلوب، فعندئذ وبحلول ذلك الوقت يجب أن يتباطأ بالفعل- على الأقل- ويصبح تحت السيطرة".
ووفقًا للخبير الروسي، لا توجد أسباب الآن تدعو للذعر أو إدخال أيام عطلات إضافية  لأن اللقاحات قد تم تطويرها بالفعل ومن الضروري التركيز على التحصين ضد عدوى فيروس كورونا.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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