ياسمين فؤاد: وحدة معالجة الصرف الصناعى نموذج جيد لاستغلال وتوفير المياه

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية لعدد من الشركات الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، والتأكد من الالتزام بخطط الإصحاح البيئى، وذلك بحضور الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة.

وزيرة البيئة تتفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة للصناعات الغذائية

جولة وزيرة البيئة

بدأت وزيرة البيئة جولتها بتفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التى نفذتها شركة الصناعات الغذائية العربية، العاملة فى مجال إنتاج منتجات الأجبان والعصائر المتوفرة في قرابة 200 صنف، والتى تتوافق مع المعايير البيئية.

وأكدت فؤاد، خلال جولتها، على أهمية وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التى نفذتها شركة دومتى، حيث ستساهم الوحدة فى توفير وترشيد استهلاك المياه من خلال الاستفادة من مياه الصرف الصناعى المعالج فى رى حوالى ٣٠% من المسطحات الخضراء، مشيرةً إلى تأكيد الشركة على اهتمامها باستخدام كميات أكبر من المياه المعالجة بعد التوسع في زراعة المناطق المجاورة للمنشأة.

جولة وزيرة البيئة

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوحدة تتوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000، حيث تعتمد علي تقنية المعالجة الكيمائية والبيولوجية، وذلك بعد حصولها علي الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة حوالى 40 م3/ساعة، كما تم تنفيذها بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 8 ملايين جنيه.

وقالت وزارة البيئة إن الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي أجرت تفتيشًا على 252 منشأة تعمل فى مجالات مختلفة، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى سبتمبر 2021، كما تمت متابعة الحالة البيئية لعدد 300 منشأة للتأكد من عدم تجاوز انبعاثاتها للحدود المسموح بها وفقًا لمعايير قانون البيئة.

كما أوضحت الوزارة، في بيان لها، متابعة خطط الإصحاح البيئي لعدد 260 منشأة متنوعة، ومنشآت البترول التى تصرف على خليج السويس، بالإضافة إلى ربط مخرجات منظومة الإنذار المبكر والشبكة القومية لرصد الانبعاثات بتوجيه محاور وفرق التفتيش والالتزام البيئى ميدانيًا للمناطق المعنية، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي للمنشآت البترولية التي تقوم بالصرف على البيئة البحرية بخليج السويس.