270 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي في مركزي أخميم وجرجا بسوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إنشاء محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم بسوهاج، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٨ آلاف متر مكعب لكل يوم، بتكلفة تبلغ 82 مليون جنيه على مساحة ٣٢٠٠ متر لتغذية ٤٥ الف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها.

ولفت إلى أنه بلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن 50%، بالإضافة إلى تفقد أعمال المد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بمركز أخميم، والجاري تنفيذها بتكلفة تبلغ 4 ملايين جنيه.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع إنشاء محطة مياه بيت علام المطورة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 75 لترًا لكل ثانية، بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه، وتغذي 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة وانه بلغت نسبة التنفيذ حتى الأن 60%.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع صرف صحي المحاسنة والقرعان، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 128 مليون جنيه ويضم محطتى رفع وشبكات انحدار بطول 42 ألف متر طولي، وخط طرد بطول 8500 متر طولي، وعدد 5 آلاف وصلة منزلية، ويخدم 41 ألف مواطن في قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن 98%.