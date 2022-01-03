«ضاحي» يفتتح محطتي المياه الرمادية والطاقة الشمسية بنادي مهندسي المنيا

شهد المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، افتتاح محطتي المياه الرمادية والطاقة الشمسية بنادي نقابة المهندسين بالمنيا الجديدة.

تم الافتتاح بحضور المهندس محمود حسن رئيس نقابة مهندسين المنيا وأعضاء مجلس نقابة المنيا الفرعية.

كما استمع النقيب إلى شرح تفصيلي لتطوير مبنى نقابة المهندسين بمحافظة المنيا.

تبع ذلك لقاء مفتوح مع مهندسي المنيا تم خلاله مناقشة أهم الملفات التي عمل عليها مجلس النقابة الحالي وأكد ضاحي خلال اللقاء أن النقابة العامة والنقابات الفرعية تعمل جميعها علي قلب رجل واحد وهذا هو السبب الداعم لما شهدته نقابة المهندسين من نجاحات متعاقبه في ملفات عده كانت تعاني بشده خلال السنوات الماضية منها ملف التعليم الهندسي وملف الإسكان وعجز كبير بصندوق معاشات المهندسين.

تضمنت زيارة نقيب المهندسين لمحافظة المنيا لقاء هام مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لبحث سبل التعاون.

تم ذلك بحضور المهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين والمهندس هشام أبوسنة رئيس نقابة القاهرة والمهندس محمد ثروت نقابة بني سويف والمهندس عبد الحكيم عليان رئيس نقابة اسيوط والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والمهندس أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية وعدد من أعضاء المجلس الأعلي وأعضاء النقابات الفرعية بأسيوط وبني سويف.

فيما نظمت لجنة التنمية المستدامة بنقابة المهندسين محاضرة بعنوان "التنمية المستدامة.. الفرص والتحديات"، بحضور المهندس محمد عبدالحميد كامل، مقرر اللجنة، والمهندس الاستشاري محمد عبدالمنعم- عضو اللجنة، وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور حسين أباظة- الخبير في الاقتصاد الأخضر ومستشار وزارتي البيئة والتخطيط.

وألقى الدكتور حسين أباظة الضوء على توجه الدولة إلى مواكبة دول العالم المتقدمة في بناء الجيل الرابع من خلال إنشاء العديد من المدن الذكية والمستدامة، لافتًا أن مصر تستهدف إنشاء 20 مدينة ذكية ومستدامة وهي تعمل حاليًا على الانتهاء من 15 مدينة بهدف الترشيد في استخدام الطاقة والمياه والإقلال من الانبعاثات والمخلفات والتحول إلى الطاقة المتجددة بأنواعها.

وأضاف "أباظة" أن مصر تسير بخطى متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة إجراءات من بينها تركيزها على تحلية المياه وإعادة تدويرها لإعادة استخدامها في المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر ستستضيف مؤتمر التغيرات المناخية في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ كونها من الدول المعنية بالمدن صديقة البيئة للعمل على (صفرية الانبعاثات) من خلال عدة وسائل مثل السيارات الكهربائية للقضاء على الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن المجتمع الهندسي بكل تخصصاته معني بالتنمية المستدامة.

كما أشار "أباظة" إلى سعي الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات، منها مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالقضاء على العشوائيات لتقليل معدلات الفقر، إضافة إلى تبنيها ودعمها لمبادرات أخرى.