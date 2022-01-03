الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الخشت: المنابر والمناهج الدراسية والإعلام أركان محورية في التخلص من الوعي الزائف

الخشت
الخشت

تستضيف جامعة القاهرة، غداً الثلاثاء في الثانية عشرة ظهراً، الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، والشيخ جابر طايع رئيس قطاع الشؤون الدينية السابق بوزارة الأوقاف، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بعنوان "تطوير الوعي بالدين" وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد.

وصرح الدكتور محمد الخشت، بأن المشاركين سيتحدثون عن طرق تنمية الوعي بالدين عن طريق المناهج الدراسية والإعلام والمنابر، وكيفية التخلص من الوعي الزائف، مؤكدًا أنها من الأركان الجوهرية في تطهير الوعي العام والوعي بالدين من الخرافات والأساطير ومغذيات التطرف.

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح مع الطلاب، حول أهم القضايا المعاصرة والمتغيرات على الساحة العربية والعالمية، لإثراء أفكارهم من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.

وفي نهاية اللقاء سيتم توزيع مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة على الطلاب من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمامهم، ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي في إطار الجهود المتواصلة نحو تطوير الوعي الوطني.

جامعة القاهرة الثلاثاء امتحانات مجتمع على اجتماع لجان المقبل المناهج الدراسية عثمان الخشت تحدي مناهج الدكتور الدكتور محمد عثمان الخشت تطرف لجان الامتحانات محمد عثمان الخشت اللجان الامتحانات القدرات الخاصة

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