الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب جامعة عين شمس يحتفلون بالعام الجديد بطريقتهم الخاصة (صور)

طلاب الجامعة
طلاب الجامعة

قالت جامعة عين شمس إنه تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور  شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، وفي تقليد سنوي مميز، قام مجموعة من طلاب كلية الطب تحت إشراف ومبادرة من الدكتور ناصر الخولي بكلية الطب جامعة عين شمس، بزيارة مستشفى الأطفال الجامعي للاحتفال مع الأطفال وتقديم الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم.

طلاب الجامعة 

وأكد  ناصر الخولي أنه بدأ هذا التقليد منذ سنوات، ويتم الإعداد له سنوياً، حيث يبدأ التنظيم لهذه الاحتفالية مع مطلع العام الدراسي والتعريف بالمبادرة ثم عمل مجموعات من الطلبة ممثلين للدفعات المختلفة، لشراء الهدايا والترتيب للحفلة. 

طلاب الجامعة 


جاء ذلك بهدف نشر الفكرة وحث الطلاب على بدء العام الجديد بعمل خيري والشعور بالمرضي من الأطفال. 

وتشمل الاحتفالية شراء بطاطين وملابس للأطفال ولعب مختلفة ، كذلك يتم عمل حفلة موسيقية وغنائية من العازفين من طلبة كلية الطب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وكذلك التبرع بمبلغ مالي لصالح دعم المستشفى.

طلاب الجامعة 

وأكد الدكتور  ناصر الخولي  في بيان صحفي اليوم الإثنين أن هذا العمل يغرس في نفوس الطلاب الشعور بالآخر والرغبة في نشر روح المحبة و البهجة في النفوس، ودعا إلى تعميم المبادرة ليشارك بها كل محب للخير وللحياة، ووعد بالاستمرار في عمل هذه الاحتفالية كل عام من أجل خلق جيل من الأطباء مليء بقيم الخير والجمال.

طلاب الجامعة 
رئيس مجلس إدارة موسيقية شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنظيم العام الدراسي شئون التعليم والطلاب زيارة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس خدمة المجتمع

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وائل لطفي

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