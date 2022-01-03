إصابة 15 شخصًا في تصادم عدد من السيارات على بنها الحر

أصيب 15 شخصا في القليوبية إثر وقوع حادثي تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الدائري الجديد وطريق بنها- شبرا الحر.

وقال شهود عيان أن السبب في الحادث يرجع إلى عدم التزام بعض سائقي السيارات بغلق الطريق لنزول الشبورة المائية الكثيفة التي تسببت في انعدام الرؤية أمام السائقين.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي وبنها التعليمي وبنها الجامعي في محافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، يفيد وقوع حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري الجديد وطريق بنها- شبرا الحر بسبب الشبورة الكثيفة حيث وقع تصادم لأكثر من سيارة على تلك الطرق وادى إلى إصابة 15 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفيات المختصة.