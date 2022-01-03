«زيلنسكى»: أوكرانيا وأمريكا تجمعهما علاقات من نوع خاص

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا والولايات المتحدة تجمعهما "علاقات من نوع خاص".

جاء ذلك في تغريدة كتبها زيلينسكي عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، في أعقاب محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال زيلينسكي: لقد ناقشنا الإجراءات المشتركة لأوكرانيا والولايات المتحدة والشركاء لحفظ السلام في أوروبا، ومنع مزيد من التصعيد وإجراء إصلاحات والحد من تأثير الأوليجارشية (حكم الأقلية)، معربًا عن تقديره للدعم الثابت لبلاده.

من جانبه، أكد بايدن، لنظيره الأوكراني خلال المكالمة الهاتفية، أن الولايات المتحدة سترد بشكل "حاسم"، في حال "غزت روسيا أوكرانيا"، لافتًا إلى أهمية الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي، وخفض التصعيد في دونباس.

وأفاد بيان البيت الأبيض بأن "بايدن أعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية، بدءًا من الأسبوع المقبل بحوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي، في الناتو من خلال مجلس الناتو وروسيا، وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

كما أكد بايدن من جديد "التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ودعمه لتدابير بناء الثقة لتهدئة التوترات في دونباس والدبلوماسية النشطة للمضي قدمًا في تنفيذ اتفاقات مينسك، دعمًا لصيغة نورماندي".

وكان أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية، أنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها "سيردّون بحزم" إذا غزت روسيا جارتها الغربية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، جين ساكي، في بيان، إنّ بايدن أكّد أيضًا لزيلينسكي أنّ الولايات المتّحدة تدعم حلّ الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية- الأمريكية الرفيعة المستوى المقرّر عقدها في جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري.

وأضاف البيان أنّ "الرئيس بايدن أوضح أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردّون بشكل حازم إذا غزت روسيا أوكرانيا".

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمل في إحراز تقدم خلال المفاوضات المقبلة المعتزم إجراؤها مع روسيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان مقتضب بهذا الشأن: "إن الرئيس بايدن أعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات مع روسيا بشأن مسألة الضمانات الأمنية إلى إحراز تقدم مهم".