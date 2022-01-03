تغريم محلين ورفع ٨٥ حالة إشغال في حملة مكبرة بالإسكندرية

قاد يحيى زكريا، سكرتير عام حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة للمرور على المحلات والتنبيه على مواعيد الفتح والإغلاق الشتوية، استمرت حتى الواحدة صباح اليوم بمشاركة مدير إدارة أشغال الطريق، تفعيلًا لقرارات وزير التنمية المحلية، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في إطار تحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال، المطاعم والكافيهات والورش.

حملة بحي وسط الإسكندرية

وجابت الحملة كل من شوارع: (شامبليون، طريق الكورنيش، بورسعيد، الإسكندر الأكبر، سليم حسن، علي عباس الحلواني، وإسماعيل الفنجري)، وأسفرت عن تغريم محلين غرامة فورية، ورفع ٨٥ حالة إشغال.

حملة بحي وسط الإسكندرية

وتم التنبيه والتشديد على الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة طبقًا لقرارات وزير التنمية المحلية، يأتي ذلك في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

حملة بحي وسط الإسكندرية

حملة بحي وسط الإسكندرية

حملة بحي وسط الإسكندرية