إعلان نتائج المزايدة العالمية الرقمية للبحث عن البترول والغاز

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

وسبق أن أعلنت عن المزايدة، الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ، حيث جرى ترسية 8 مناطق (منطقتين بالبحر المتوسط و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس) على شركات “إينى وبي بي وأبكس انترناشيونال وانرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي”، بإجمالي مساحات تقدر بحوالى 3ر12 ألف كم ۲ بحد أدنى للاستثمارات فى فترات البحث تقدر بحوالي 250 مليون دولار وذلك لحفر 33 بئراً كحد أدنى، هذا بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع.

وأشار “الملا”، إلى أنه في ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا، حققت تلك المزايدة نتائج إيجابية تسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وساهمت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في التيسير على الشركات العالمية، في الإطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق متمثلة في حوالى 42 مسحًا سيزميًا ثلاثي الأبعاد، وما يقرب من 2894 مسحًا سيزميًا ثنائيًا الأبعاد وحوالي 118 بئرًا.