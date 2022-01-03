«المرور» تواصل رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

تواصل الإدارة العامة للمرور، رفع حالة الطوارئ في غرفة عملياتها لاستقبال الاستغاثات من مختلف الأنحاء ومواجهة آثار الأمطار والتقلبات الجوية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق.

كما تجري مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.