الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق «سوبر ماركت» بالقليوبية

حريق سوبر ماركت
حريق سوبر ماركت

أمرت نيابة شبين القناطر بالقليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق بمحل سوبر ماركت بقرية كفر طحا مركز شبين، ومعرفة أسباب نشوبه، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة باندلاع حريق بسوبر ماركت.

انتقل على الفور قوات الحماية المدنية وسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المحيطة، دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن نشوب الحريق بسوبر ماركت، ونشب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتسبب الحريق في تلف جميع محتوياته، دون خسائر بالأرواح، وتولت النيابة التحقيق.

المعمل الجنائي المعاينة الأولية قوات الحماية المدنية اندلاع حريق ماس كهربائي شبين القناطر

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