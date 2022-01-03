الهند تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا ضد فيروس كورونا

بدأت السلطات الصحية في الهند، اليوم الإثنين، تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، في ظل زيادة عدد الإصابات وفرض قيود أكثر صرامة للحد من تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية- حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية- أنه سيتم إعطاء لقاح "كوفاكسين" الهندي لهذه الفئة العمرية.

ومن المقرر البدء في إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعاملين في المجال الصحي اعتبارًا من العاشر من يناير الجاري.

وسجلت الهند 33 ألفًا و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونًا و922 ألفًا و882 مصابًا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة “إنديا توداي”، اليوم الإثنين، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 481 ألفًا و893 شخصًا بعد وفاة 123 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 10 آلاف و846 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونًا و295 ألفًا و407 أشخاص.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند 145 ألفا و582 حالة.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" ارتفعت في البلاد إلى 1700 إصابة حتى الآن بعد تسجيل 175 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد تصدرت ولاية "ماهارشترا" عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الآن 510 حالات، تلتها ولاية "دلهي" التي سجلت 351 إصابة.

وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم ارتفعت إلى 290 مليونًا و157 ألفًا و607 حالات.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و443 ألفًا و753 وفاة.