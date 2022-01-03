111 إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، 111 حالة إصابة جديدة بسلالة أوميكرون المتحورة شديدة العدوى لفيروس كورونا، مما رفع إجمالي حالات الإصابة به إلى 1,318 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن العدد التراكمي للإصابات بالسلالة المتغيرة تخطى حاجز الألف، بعد شهر واحد فقط من تسجيل الإصابة الأولى في الأول من ديسمبر بين مسافرين عائدين من الخارج.

واستمرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 3129 إصابة جديدة بكوفيد- 19، من بينها 2993 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 642 ألفا و207 حالات، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد- 19"، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5730 حالة وفاة.