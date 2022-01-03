خبير روسى: جائحة كورونا ربما تنتهى بحلول مايو

قال عالم الأوبئة وكبير أطباء الصحة الروسية السابق، جينادي أونيشينكو، إن جائحة فيروس كورونا قد تنتهي بحلول مايو المقبل، في ظل مراعاة جميع التدابير الوقائية وحملات التلقيح.

وأضاف أونيشينكو- في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين: "إنه وقت طويل حتى شهر مايو. وإذا فعلنا الآن ما هو مطلوب، فعندئذ وبحلول ذلك الوقت يجب أن يتباطأ بالفعل- على الأقل- ويصبح تحت السيطرة".

ووفقًا للخبير الروسي، لا توجد أسباب الآن تدعو للذعر أو إدخال أيام عطلات إضافية لأن اللقاحات قد تم تطويرها بالفعل ومن الضروري التركيز على التحصين ضد عدوى فيروس كورونا.

وكانت روسيا سجلت 18 ألفًا و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و537 ألفًا و966 إصابة.

إصابات كورونا حول العالم

وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم ارتفعت إلى 290 مليونًا و157 ألفًا و607 حالات.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الإثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و443 ألفًا و753 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والذي بلغ أكثر من 55.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ826 ألفًا و60 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفًا و401 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 481 ألفًا و893 وفاة.