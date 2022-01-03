سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 3-1-2022

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، خلال فترة التعاملات اليوم الإثنين، وذلك رغم ارتفاع سعر الدولار عن الأمس بمقدار ثلاثة قروش حيث بلغ 15,74 جنيه، وفى ظل اهتمام قطاع كبير من المتعاملين منهم رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين بمتابعة أسعار صرف الدولار الأمريكي يومياً لارتباطه بأسعار العديد من المنتجات والسلع الأساسية في الأسواق التجارية المصرية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى ذات السياق، كشفت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، فى ظل قدرة جميع فروع البنوك بالمحافظات بتوفير الكميات المطلوبة من الدولار يومياً لكافة العملاء، لإحداث توازن في سوق الصرف بعد تطبيق سياسة تحرير سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه الاثنين، عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأيضا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك كشف تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، اليوم، 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وايضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات الإثنين.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات، في بنك بلوم.

