أشهر جراح قلب روسى يشرح كيف يمكن إطالة العمر حتى 100 عام

قال طبيب أمراض القلب الروسي الشهير ليو بوكيرا، إنه لكي يعيش المرء حتى عمر مائة عام، يجب عليه أن يتحرك دائما، وأن ينظر إلى العالم بشكل وديع ويتعامل مع الأمور بطيبة خاطر.

ووفقا له، لكي تطيل عمرك يجب عليك ممارسة بعض الهوايات وأن يكون لديك هدف في الحياة.

وأضاف بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز "باكوليف" الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو: "بالطبع عليك أن تتحرك لأن الحركة هي سر الحياة. ثانيا، من الضروري حسب رأيي، النظر إلى هذا العالم بشكل إيجابي. يجب حماية النفس من الأشخاص غير الضروريين. والأهم من ذلك، أعتقد أنه تركيز على هدف في الحياة، ويجب وجود هواية مفضلة وعمل محبوب".

وأشار الطبيب إلى ضرورة اتباع نمط حياة صحي سليم، وتناول الطعام بشكل صحيح، ويجب الابتعاد عن الكحول لأن أي كمية من الكحول تضر الغشاء المخاطي في المعدة، والذي يرتبط مباشرة بالنشاط العصبي.

وعلى صعيد آخر، توصلت دراسة جديدة إلى أن محبي اللحوم الحمراء عرضة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال سلسلة من الأحداث التي تحدث في القناة الهضمية، فقد ربطت العديد من الدراسات على مر السنين الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون بموقع "webmd" الطبي، أن بكتيريا الأمعاء ، أكثر وفرة في من يتناولون اللحوم الحمراء، حيث تعتبر المفتاح في تحويل عنصر غذائي يسمى "كارنيتين" إلي عدو فهي مادة كيميائية تعرف باسم TMAO، والتي تساعد على تعزيز تجلط الدم وانسداد الشرايين.

وأشار الباحثون على وجه الخصوص إلى حمية البحر الأبيض المتوسط التقليدية، والتي ثبت في التجارب السريرية أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فهذا النظام الغذائي يحتوي على نسبة عالية من الأسماك، الفواكه والخضروات والبقول وزيت الزيتون والمكسرات.

وبدأت الأبحاث في السنوات الأخيرة في الكشف عن مدى أهمية ميكروبات الأمعاء - ليس فقط في الهضم، ولكن في دفاعات الجهاز المناعي ، ووظائف المخ وصحة الجهاز القلبي الوعائي.