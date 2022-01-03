استطلاع: الأمريكيون متفائلون بعام 2022 بعد انقضاء فوضى 2021

أظهر استطلاع حديث للرأي أن الأمريكيين يرون أن سنة 2021 اتسمت بالفوضى لكنهم يعتبرون العام الجديد 2022 محملا بالآمال.



وأوضح الاستطلاع، الذي اشتركت في إجرائه جامعة سافوك الأمريكية وصحيفة " يو إس إيه توداي ، " أن قرابة نصف الأمريكيين أو بنسبة 46% ينظرون للعام الجديد بتفاؤل مقابل 19% تساورهم المخاوف ودواعي القلق منه.



من ناحية أخرى بين الاستطلاع أن الكثير من الأمريكيين " بنسبة 46 % " يصفون عام 2021 المنقضي بأنه كان إما مروعا أو صعبا أو مضطربا ويؤكدون سعادتهم بأنه انتهى نظرا لما شهده من تفاقم لجائحة كورونا إضافة إلى تعرض البلاد لموجات مناخية عنيفة فضلا عن أحداث الشغب والاعتداء على مقر الكونجرس في بداية العام.



شارك في هذا الاستطلاع 1000 شخص من الناخبين المسجلين وتم إجراؤه أواخر شهر ديسمبر الماضي

وعلي صعيد آخر ، رجح مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، بلوغ إصابات متغير "أوميكرون" ذروتها في البلاد، حتى نهاية يناير المقبل.

وقال في مقابلة لقناة "سي بي أن سي": "أعتقد، بالنظر إلى حجم بلدنا وحالة التطعيم غير المتجانسة، أن هذه العملية من المحتمل أن تستغرق أكثر من أسبوعين، وعلى الأرجح بحلول نهاية يناير عام 2022".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، تسارع النمو في عدد حالات الإصابة بـكوفيد في الولايات المتحدة، إذ بلغ متوسط عدد الأمراض خلال أسبوع 280 ألفًا، وفي الأسبوع الذي سبقه 150 ألفًا".

وتابع: "وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتم تطعيم 61.9% من سكان الولايات المتحدة بشكل كامل ضد فيروس كورونا".

وفقًا لبوابة "وولرد ميتر": "تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث العدد الإجمالي لحالات الإصابة وعدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بالمرض".

وأضافت: "في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 54.7 مليون حالة، وكذلك تم تسجيل أكثر من 844 ألف حالة وفاة، وتعافى أكثر من 41 مليون شخص".