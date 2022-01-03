الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: حظر إندونيسيا لتصدير الفحم تأثيره محدود على البلاد

الفحم
الفحم

ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن الحظر الذي فرضته إندونيسيا على صادرات الفحم، من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على البلاد، ومع ذلك شكلت الحكومة فريق عمل لإدارة الوضع عن كثب.
 

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فقد أعلنت إندونيسيا الأسبوع الماضي حظر تصدير الفحم في يناير، مشيرة إلى مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بسبب انخفاض الإمدادات في محطات الطاقة المحلية.
 

وتعد جاكرتا هي واحدة من المصدرين الرئيسيين للفحم الحراري في العالم، واستوردت كوريا الجنوبية منها حوالي 20% من وارداتها من الفحم العام الماضي.
 

وقال نائب وزير الصناعة بارك كي-يونج، خلال اجتماع مع مسؤولين من سفارة كوريا الجنوبية بإندونيسيا وشركات الطاقة الحكومية " إنه على الرغم من التأثير المحدود، من الضروري وضع إجراءات مضادة سريعة وشاملة حيث أن
الطلب على الطاقة يكون مرتفعا في الشتاء".
 

وجاء الاجتماع لتقييم الوضع ومناقشة التدابير لمنع أي تداعيات محتملة وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

 

وعلى صعيد آخر، استمرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تحت مستوى 4 آلاف
إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.
 

وسجلت كوريا الجنوبية 3129 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 2993 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 642 ألفا و 207 حالات، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5730 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

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وائل لطفي

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