وفاة عالم الأنثروبولوجيا القديمة الكينى ريتشارد ليكى عن 77 عاما

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وفاة عالم الأنثروبولوجيا القديمة والسياسي والناشط في مجال الحفاظ على البيئة الكيني ريتشارد ليكي عن 77 عاما.



وقال كينياتا في بيان: "تلقيت بعد ظهر يوم، الأحد 2 يناير 2022 ، ببالغ الأسى نبأ رحيل الدكتور ريتشارد إرسكين فرير ليكي، الرئيس السابق للخدمة العامة في كينيا".



وتابع: "الدكتور ليكي، عالم الحفريات البشرية الكيني المشهور عالميا والناشط في مجال الحفاظ على البيئة، خدم بلادنا بامتياز على مر السنين في العديد من أدوار الخدمة العامة من بينها كمدير للمتاحف الوطنية في كينيا ورئيس مجلس إدارة خدمات الحياة البرية في كينيا."



ولد ليكي في نيروبي في 19 ديسمبر 1944، وكان الطفل الأوسط لعالمي الآثار المشهورين ماري ليكي ولويس ليكي.



وقالت الجمعية الملكية، التي حصل منها ليكي على الزمالة، في سيرته الذاتية" لقد ساعد بحثه عن الأحافير في توضيح قصة التطور البشري في إفريقيا".



و شغل ليكي منصب رئيس خدمات الحياة البرية في كينيا، وخلال تلك الفترة كافح الصيد الجائر للأفيال ووحيد القرن و أشرف على إعادة وضع نظام للمتنزهات الوطنية في كينيا.



و بعد أن فقد ساقيه إثر حادث تحطم طائرة عام 1993، دخل ليكي مجال السياسة الكينية، حيث شغل منصب رئيس الخدمة المدنية في كينيا بالإضافة إلى مناصب أخرى.

يشار إلي أن الانثروپولوچيا تنقسم لنوعين رئيسيين من الدراسه:الانثروپولوچيا الطبيعيه Physical Anthropology و الانثروپولوچيا الثقافيه Cultural Anthropology.

االانثروپولوچيا الطبيعيه بتدرس مواضيع التطور الانسانى, و الپاليونتولوچيا Paleontology (علم حياه ماقبل التاريخ) و الاجناس البشريه و تكوين جسم الانسان.

الانثروبولوجيا الثقافيه بتشمل الاركيولوچيا Archaeology (الثقافات المنقرضه) و الاثنولوچيا (الثقافات الموجوده).

الانثروپولوچيا ليها مدارس كتيره متخصصه فى جوانب معينه و دراسات من زاوايا مختلفه.