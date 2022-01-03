بعد انتهاء المهلة.. طيران التحالف العربى يقصف معسكر السوادية فى اليمن

أعلنت قيادة التحالف العربي فجر اليوم الإثنين تنفيذ ضربات جوية استهدفت معسكر السوادية الخاضع لسيطرة الحوثيين بمحافظة البيضاء اليمنية.

وقال التحالف إن "المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية"، مشيرا إلى اتخاذه "كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية".

وكان التحالف قد أمهل المدنيين في محافظة البيضاء اليمينة ساعات لمغادرة المعسكر وإخراج الشاحنات منه.

وأكد التحالف أن "الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد الوقت المحدد".

ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع، حيث أعلن يوم الأحد عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء.

وعلى صعيد آخر، لقى أربعة مدنيين يمنيين مصرعهم وأصيب ستة آخرون في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي الإرهابية على سوق شعبية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد، أن الصاروخ الحوثي سقط على قرية آرة من بلاد آل إسحاق، مخلفًا 10 من الضحايا ما بين شهيد ومصاب بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران في إحدى محطات الوقود.

وأضافت أن محافظ شبوة عوض العولقي، دعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف تمادي ميليشيا الحوثي وارتكابها المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، إن الخناق بدأ يضيق على ميليشيات الحوثي الانقلابية من شبوة وبدأت تنكسر.

وأكد البحسني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية، أن ميليشيات الحوثي لو حاولت التقدم باتجاه حضرموت فستكون مقبرة نهائية للحوثي، محذرًا من مخاطر الحوثي في نشر بعض الأفكار بين أوساط الشباب وتدريبهم وغسل أفكارهم في المعسكرات والزج بهم في جبهات القتال كوقود حرب.

وأشار إلى أن قيادتي السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية عملت على تهيئة الظروف لإقامة وإنشاء كلية الشرطة والجهود متواصلة لإنشاء كلية عسكرية في المكلا، مؤكدًا أن قوات الجيش اليمني هي صمام أمان للنأي بالمحافظة بعيدًا عن المناكفات، داعيًا منتسبي المنطقة إلى الابتعاد عن العمل السياسي.

ولفت البحسني إلى أن العام القادم سيتضمن مهام تدريبية جديدة تشمل دورات إنعاشية مستمرة للأفراد وصف الضباط، ودورات للضباط الشباب.