زيلينسكى: أوكرانيا تثمن الدعم الأمريكى الراسخ

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب مكالمة هاتفية بينه وبين نظيره الأمريكي جو بايدن أنّ بلاده تثمّن دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال زيلينسكي "نثمّن الدعم الراسخ لأوكرانيا" من جانب الولايات المتّحدة، مشيراً إلى أنّه بحث و نظيره الأميركي "الإجراءات المشتركة بين أوكرانيا و الولايات المتحدة و الشركاء لحفظ السلام في أوروبا و الحؤول دون مزيد من التصعيد".

وفي وقت سابق، بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي الوضع على حدود أوكرانيا ومشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان في أعقاب الحديث مع الرئيس الأوكراني، الذي جرى عبر الفيديو: "اليوم كانت لدينا فرصة لنسمع من الرئيس زيلينسكي بشكل مباشر عن استمرار حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية الروسية و التعبير عن تضامننا الصلب مع شعب أوكرانيا و حكومتها المنتخبة ديمقراطيا".

وأَضاف السيناتور أن الرئيس الأوكراني بحث مع المشرعين الأمريكيين "التهديد الروسي على الحدود و أعرب عن امتنانه للولايات المتحدة على الدعم العسكري، و عبر عن معارضته الحازمة لمشروع "السيل الشمالي 2" للغاز".

وجرى الحديث أيضا عن و قف إطلاق النار في دونباس والحوار السياسي الذي "من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الوضع الأمني في أوكرانيا"، إضافة إلى سير الإصلاحات في أوكرانيا، التي يراد منها أن تساعد البلاد في الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

ولفت السيناتور إلى أن زيلينسكي أكد أن "أي مفاوضات حول مستقبل أوكرانيا يجب أن تجري بمشاركة أوكرانيا".

ودعا بورتمان لزيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ولـ "حلفاء" الولايات المتحدة في المنطقة.