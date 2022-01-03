إصابة جندى أذربيجانى بانفجار لغم فى قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن أحد أفراد الجيش أصيب بانفجار لغم مضاد للأفراد في قره باغ.

وجاء في بيان الوزارة: "أصيب الجندي يوسف سليمان أوغلو عينييف بانفجار لغم مضاد للأفراد في منطقة كيلبغار، وتم إجلاؤه إلى مؤسسة طبية عسكرية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتفقوا في نوفمبر من العام الماضي على وقف القتال في منطقة النزاع بقره باغ في أعقاب تصعيد عسكري استمر منذ أواخر سبتمبر 2020.

وبموجب الاتفاق تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة ونقاط مراقبة روسية تركية مشتركة.

وأعلنت القوات الأذربيجانية والأرمنية وقف إطلاق النار عند خط التماس، وسلمت أرمينيا بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها لأذربيجان.

وعلي صعيد آخر ، أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيقول باشينيان، خلال اجتماع ثلاثي في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، التزامهما بوقف إطلاق النار في قره باغ.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، ذكر بيان صدر عن ميشيل ، أن علييف وباشينيان "أكدا أن التعهدات المحورية التي جرى تحملها في إطار البيانين الثلاثيين عن 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021 سيتم تطبيقهما، وأنه يجب تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي يوم 26 نوفمبر 2021".

كما أشار علييف وباشينيان، حسب البيان، إلى قرارهما بدء إعادة خطوط سكك الحديد مع إجراءات الرقابة الحدودية والجمركية.

بدوره، شدد ميشيل على أن حل القضايا الإنسانية يمثل أهمية حاسمة، داعيا إلى تسويتها جميعا في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين وتحديد مصير المفقودين، خاصة ان كل ذلك يسهم في تهيئة الظروف لبناء الثقة والتقدم نحو السلام والمصالحة".

ويسود توتر حاد العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا يستمر منذ أواخر الحقبة السوفييتية حينما اندلعت بين الجانبين أزمة حول إقليم قره باغ الذي كان يدخل في حينه ضمن الجمهورية الأذربيجانية السوفييتية.