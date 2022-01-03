قيادى إخوانى بالأردن: الجماعة حريصة على التنظيم أكثر من الدين

يبدو أن الانقسامات والانشقاقات داخل جماعة التنظيم الإرهابي جماعة الإخوان المسلمين تأبى أن تتوقف، ففي أحدث انشقاق داخل صفوف الجماعة في الأردن، شن القيادي في الجماعة ليث الشبيلات هجومًا واسعًا على الإخوان، مما يمثل ضربة قاسية للتنظيم وفقًا لما نقلته صحيفة العرب البريطانية.

حيث هاجم "الشبيلات" في تسجيل صوتي جميع قادة الحركة الإسلامية بمن فيهم هو نفسه، متهمًا الإخوان المسلمين بـ"الحرص على التنظيم أكثر من الحرص على الدين".

وقال "الشبيلات": "يلعن أبو التنظيم.. نحن الإسلاميون المجرمون.. بئس الرجل أنا الذي قبلت أن أكون منكم"، مشددًا على أن "كل فساد الدنيا في الإسلاميين"، كما دعا "الشبيلات" الشباب الأردني إلى عدم تصديق الإسلاميين.

تصريحات "الشبيلات" نالت متابعة واسعة لدى الأردنيين، لاسيما وهو شخصية عامة مؤثرة في الرأي العام، ومن المتوقع أن تعمل تصريحاته على المزيد من إضعاف الجماعة التي منيت بخسارة نيابية مدوية في الانتخابات البرلمانية السابقة وتسعى لتدارك ذلك في الانتخابات القادمة.

كما تأتي التصريحات في الوقت الذي تحلم فيه الجماعة بأني تأتي الإصلاحات السياسية التي يجرى مناقشتها في البرلمان الأردني بما يتماشى مع مساعيها لتهيئة المناخ لحكومات برلمانية.

هزيمة الجماعة في الأردن

نجحت الجماعة في حصد 6 مقاعد فقط في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في العاشر من نوفمبر الماضي، بخسارة نحو ثلثي مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية السابقة (16 مقعدًا)، كما منيت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بانتكاسة جديدة، حيث فشلت في تسجيل حضورها ضمن أي من اللجان النيابية الـ15، وبالتالي باتت عمليًا خارج المعادلة البرلمانية.

ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة الإخوان في الانضمام إلى اللجان، سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن تكون لها القدرة على التأثير خاصة من الناحية التشريعية.