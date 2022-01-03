استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس "كورونا".



فقد أعلنت كوريا الجنوبية ، تسجيل 3833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.



وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، أنه تم تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 3112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 12 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و720 وفاة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة بكوفيد و28 حالة وفاة مرتبطة به؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 744 ألفا و457 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30 ألفا و983 حالة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1863 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و98 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و674 ألفا و538 والوفيات إلى 96 ألفا و187 حالة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 345 ألفا و7 إصابات.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 20 حالة إصابة واردة من الخارج بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و70 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة، حسبما ذكر موقع تايوان نيوز.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3617 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و874 ألفا و486 حالة.



وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 9193 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية، و97 حالة وفاة؛ وبذلك ارتفع عدد الإصابات ب كوفيد-19 في المكسيك إلى 3 ملايين و988 ألفا و916 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 299 ألفا و525 حالة.



وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بالفيروس بلغ 32 ألفا و222 حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن 6 حالات وفاة؛ وبذلك تبلغ حصيلة الإصابات بكوفيد-19 ، 462 ألفا و934 حالة، والوفيات 2259 حالة.





وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 3283 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، و3 حالات وفاة.

ووصلت حصيلة إصابات كوفيد-19 في النمسا حتى الآن إلى 1285510 حالات، بينما بلغت الوفيات 13752 حالة.



وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 734 ألفا و 292 حالة إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 18 ألفا و393 حالة.

