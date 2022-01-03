كورونا بالدول العربية: الإمارات أكثر الإصابات.. والبحرين والكويت صفر وفيات

سجلت الإمارات، أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فيما استمرت البحرين في عدم تسجيل أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ففي الإمارات، ‌‎سجلت وزارة الصحة 2600 إصابة جديدة بإجمالي 767 ألفا و93 حالة، و3 وفيات جديدة بإجمالي 2168 حالة، وتماثل 890 حالة للشفاء بإجمالي 746 ألفا و853 حالة.



وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 615 إصابة جديدة، كما تعافى 156 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 277 ألفا و501 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس.



وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 916 إصابة جديدة، و12 وفاة، وتعافي 690 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 389 ألفا و650 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و722 حالة، والشفاء إلى 376 ألفا و968 حالة.



وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1024 إصابة جديدة، وتعافي 298 حالة، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 558 ألفا و106 حالات، والشفاء إلى 542 ألفا و413 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و879 حالة.



وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 206 إصابات جديدة، و4 وفيات، وتماثل 226 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و94 ألفا و97 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و167 حالة، والشفاء إلى مليونين و65 ألفا و434 حالة بنسبة 98.6%.



وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل341 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،خلال الـ 24 ساعة الماضية، و7 وفيات ، فيما تماثل 247 مريضا للشفاء، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 219159 حالة، بينما بلغ مجموع المتعافين 150555 ،والعدد الإجمالي للوفيات 6291 حالة.



وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1357 إصابة بفيروس، وشفاء 550 شخصا، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 966 ألفا و777 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 941 ألفا و 558 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 14 ألفا و855 بنسبة تصل إلى 1.5%.



وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 418 ألفا و 332 حالة.



وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليوم الأحد تسجيل 1445 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 732 ألفا و 733 حالة، كما تم تسجيل 18 حالة وفاة.



وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء 122 حالة، ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.