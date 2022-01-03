دراسة: الجينسنج قد يقلل من نسبة السكر بالدم فى غضون 30 دقيقة

قدمت دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، مخططًا عامًا للأطعمة التي يجب تجنبها للوقاية من مرض السكري، ومنها اختيار الكربوهيدرات بحكمة، وتجنب تكرارها مثل الخبز الأبيض، المعكرونة والأرز، فضلًا عن الحلويات، و المشروبات الغازية، والسكر والحلويات.



وتأتي تلك الدراسة في ظل تزايد أعداد مرضى السكري حول العالم، وارتباطه بالسمنة، ما جعل المؤسسات الصحية تدفع بنظم غذائية توفر أفضل حماية ضد المرض.



تميل الكربوهيدرات المكررة إلى إحداث ارتفاعات حادة في نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم" .. لكن ، لحسن الحظ، أظهرت أطعمة أخرى آثارًا قطبية معاكسة على جلوكوز الدم، مما يساعدها على الانخفاض في فترة زمنية قصيرة ..



وخلصت الدراسة - المنشورة في صحيفة الأغذية الطبية - إلى أن نبات الجينسنج في مقدمة النباتات التي توصف بخصائصها المضادة لمرض السكر، حيث ثبت إنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة فقط من تناولها، مشيرة إلى إجراء التجربة على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب جلوكوز الصيام ومجموعة متنوعة من الجينسنج الأحمر الكوري.



ولفت الباحثون إلى أن مستخلص الجينسنج فعال وآمن كعلاج إضافي في إدارة مرض السكري النمط الثاني بشكل عام، وقلما كان له تأثيرات سلبية على الإنسولين الصائم أو مقاومة الإنسولين، فيما خلص تحليل أجري عام 2016 إلى ملاحظة تحسن في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنج.

ويعتبر السكر من الأمراض التي لا يوجد لها علاج قاطع، ولكن لابد من التكيف مع مرض السكر والبعد عن كل ما قد يغير نسبته الطبيعية في الدم.



ذكر موقع "ذا ديلي كريسب"، بعض الأطعمة التي تساعد على السيطرة على نسبة مستوى السكر في الدم.



القرفة

تعمل بشكل جيد للحد من السكر في الدم لأنه يقلل من مقاومة الأنسولين، وهذا يجعل القرفة مهمة لمرضى السكري من النوع الثاني، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة تقلل مستويات السكر في الدم بنسبة 24٪.



سمك السالمون

يحتوي على المزيد من الأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تعد بشكل عام مهمة لصحة القلب وموازنة مستويات السكر في الدم.



السبانخ

كوب واحد من السبانخ يحتوي على 6٪ من قيمة المغنيسيوم اليومية، وهذا أمر هام لمرضى السكر لأن الكثير من المرضى (وخاصة مرضى السكري من النوع 2) يعانون من مستويات منخفضة من المغنيسيوم.



الزبادي

معظم منتجات الألبان تعمل على خفض مؤشر نسبة السكر في الدم فهي مثالية لمرضى السكر.