الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات يمنية إماراتية لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك

وزير الصناعة والتجارة
وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول

أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول أهمية التعاون مع الإمارات في تنمية القطاع التجاري والصناعي من خلال المبادرات والبرامج التي تُسهم في تعزيز العمل وتكامل المشاريع الاستثمارية في البلدين.


جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم، في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ لبحث تعزيز أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

من جهته، أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، استعداد بلاده للتعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة بين البلدين الشقيقين.

وعلى صعيد آخر، لقى أربعة مدنيين يمنيين مصرعهم وأصيب ستة آخرون في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي الإرهابية على سوق شعبية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد، أن الصاروخ الحوثي سقط على قرية آرة من بلاد آل إسحاق، مخلفًا 10 من الضحايا ما بين شهيد ومصاب بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران في إحدى محطات الوقود.

وأضافت أن محافظ شبوة عوض العولقي، دعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف تمادي ميليشيا الحوثي وارتكابها المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني،  إن الخناق بدأ يضيق على ميليشيات الحوثي الانقلابية من شبوة وبدأت تنكسر.

وأكد البحسني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية، أن ميليشيات الحوثي لو حاولت التقدم باتجاه حضرموت فستكون مقبرة نهائية للحوثي، محذرًا من مخاطر الحوثي في نشر بعض الأفكار بين أوساط الشباب وتدريبهم وغسل أفكارهم في المعسكرات والزج بهم في جبهات القتال كوقود حرب.

وأشار إلى أن قيادتي السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية عملت على تهيئة الظروف لإقامة وإنشاء كلية الشرطة والجهود متواصلة لإنشاء كلية عسكرية في المكلا، مؤكدًا أن قوات الجيش اليمني هي صمام أمان للنأي بالمحافظة بعيدًا عن المناكفات، داعيًا منتسبي المنطقة إلى الابتعاد عن العمل السياسي.

ولفت البحسني إلى أن العام القادم سيتضمن مهام تدريبية جديدة تشمل دورات إنعاشية مستمرة للأفراد وصف الضباط، ودورات للضباط الشباب.

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