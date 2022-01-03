الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محافظ الغربية: أتابع حادث سقوط شرفة عقار ووقوع إصابات بكفر الزيات

الطفل المصاب
الطفل المصاب

أعلنت محافظة الغربية، في بيان صادر لها مساء أمس الأحد، أن طارق رحمي محافظ الغربية، يتابع عن كثب، الحادث الذي وقع مساء أمس في مدينة كفر الزيات، عندما انهارت شرفة العقار الكائن بشارع الحبال بمدينة كفر الزيات والذي يتكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار علوية وملك ورثة ( م. م. ا) ، حيث أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة أطفال وهم (ص. خ. ع) 6 سنوات ومصاب باشتباه بنزيف بالمخ وتم نقله إلى مستشفى الجامعة تحت الملاحظة، (ا. خ. ع)  12سنه وتم خروجه و(س. ط. ع) 6 سنوات وتم خروجه أيضا بكدمات خفيفة.

 

وعلى الفور وجه المحافظ بتعيين حراسة على المنزل وإخلاءه لحين معاينته من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإعداد تقرير مفصل وإحالة الأمر برمته للنيابة العامة للفصل في من هم أصحاب المسؤلية من عدمه.

 

 وفي سياق متصل، أكد أهل الطفل المصاب أن المستشفى الجامعي بطنطا، لا يوجد بها مكان لطفلهم داخل العناية المركزة، وأن الطفل تلقى الإسعافات الأولية خارج العناية وأنهم ما يزالون ينتظرون تدخل المسؤولين وتوفير مكان لنجلهم داخل أي عناية مركزة داخل أو خارج مدينة كفر الزيات مسرح الحدث ومحل إقامتهم.

 

ونجحت "الدستور"، في الحصول علي الصور الأولية للطفل المصاب والذي ظهر عليه علامات الإعياء الشديد، وناشد أهالي مركز ومدينة كفر الزيات بصفة عامة وأهالي الطفل بصفة خاصة جميع المسؤولين بسرعة التحرك قبل حدوث مضاعفات للطفل الذي يعاني من ارتجاج بالمخ ولم يسترد وعيه منذ الحادث.

ننشر الصورة الاولى للطفل المصاب سقوط بلكونه بكفر الزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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