«بيزنس إنسايدر»: المدينة المفقودة ومومياء بلسان ذهبى أهم اكتشافات 2021

تصدرت مصر قائمة أفضل الاكتشافات الأثرية لعام 2021 بثلاث اكتشافات أثرية في قائمة صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية ذائعة الصيت.

ورشحت الصحيفة الأمريكية المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر وسلال الفاكهة التي يعود عمرها لأكثر من 2400 عام والمومياء ذات اللسان الذهبي وتفاصيل الكشف عن مومياء أمنحتب الأول، في قائمتها لأهم الاكتشافات الأثرية 2021.

سلال فواكه عمرها 2400 عام

في أغسطس 2021 ،تم العثور على سلال من الفاكهة عمرها 2400 عام وتحديدا تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، كما تم العثور أيضا على المئات من المشغولات الخزفية القديمة والكنوز البرونزية و القطع الأثرية وأواني الخزف اليوناني تحت سطح البحر في مدينة "هرقليون" بالإسكندرية.

وتابعت الصحيفة: "تم الاكتشاف الرائع بواسطة فريق من الباحثين من المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء، بقيادة عالم الآثار البحرية الفرنسي فرانك جوديو ، الذي اكتشف حطام هيرقليون منذ عشرين عامًا".

المدينة الذهبية المفقودة

في أبريل 2021، أعلن أنه تم العثور على "مدينة ذهبية مفقودة" في مصر، على بعد 300 ميل جنوب القاهرة وتحديدا في مدينة الأقصر الأثرية، ووصفت الصحيفة الأمريكية المدينة الذهبية المفقودة بأنها واحدة من أكبر المدن القديمة التي تم اكتشافها على الإطلاق في البلاد وواحدة من أهم الاكتشافات منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون قبل قرن من الزمان.

وقال فريق البعثة الأثرية التي اكتشفت المدينة تحت قيادة الدكتور زاهي حواس في بيان: "لقد تم العثور على المدينة المفقودة تحت الرمال ويتجاوز عمرها 3000 عام ، ويعود تاريخها إلى عهد أمنحتب الثالث ، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون وآي، تتميز المدينة بالعديد من الأحياء ، وجدران بارتفاع 10 أقدام ، وحتى يوجد بها مخبز".

مومياوات مصرية قديمة مدفونة بألسنة ذهبية

في فبراير 2021، اكتشف علماء الآثار مومياء مدفونة بلسان ذهبي في فمها، في الموقع المصري القديم "تابوزيريس ماجنا"، في مدينة الإسكندرية، حيث تضم "تابوزيريس ماجنا"" 16 مقبرة في مقابر منحوتة في الصخر، تحتوي إحداها على مومياء تحمل لسانا مصنوعا من الذهب.

مومياء أمنحتب الأول

كما أدرجت الصحيفة الأمريكية، اكتشاف تفاصيل مومياء أمنحتب الثالث عن طريق الماسحات الضوئية عالية التقنية أحد أهم الاكتشافات الأثرية 2021.

وقالت سحر سليم ، أستاذة الأشعة والمشرفة الرئيسية لدراسة المومياء: إن الصور أظهرت "تفاصيل غير مسبوقة" لجثة أمنحتب الأول.

وكان أمنحتب، ثاني فرعون من الأسرة الثامنة عشر في مصر ، وحكم لأكثر من عقدين في عام 1525 قبل الميلاد.

وكانت عمليات المسح قادرة على كشف الكثير من التفاصيل عن أمنحبت، حيث يبلغ طوله 5 أقدام و 6 بوصات ، وكان ذو ذقن ضيقة وأنف صغير ضيق وشعر مجعد وأسنان علوية بارزة قليلاً وأذن يسرى مثقوبة.

ومن بين الاكتشافات الأثرية التي رشحتها الصحيفة الأمريكي،اكتشاف خنجر عمره 2000 عام مزخرفًا كان يستخدمه جندى رومانى قبل ألفى عام في سويسرا.

ووفقا للصحيفة فقد انطلق فريق البحث بعد العثور على الخنجر إلى التنقيب في مكان العثور على الخنجر حيث اكتشفوا مئات القطع الأثرية التي تم استخدمها فى ساحة معركة "قديمة" حين حارب الرومان المحاربين الرايتيين الذى ينتمون إلى جبال الألب.