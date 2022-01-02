حملة مكبرة للقضاء على المخالفات بالعبور

شدد المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، على عدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها مع تطبيق القانون بكل حزم لإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني للمدينة.

وكلف الغيطي بتشكيل عدة حملات شملت غلق وتشميع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة والحدائق العامة وتسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين وتسئ للمظهر الحضاري للمدينة وتصحيح أوضاع بعض القطع السكنية والتجارية وإعادة الشئ لأصله.

وشكل الغيطي حملة اشغالات مكبرة تحت إشرافه وبرفقة اللواء أحمد الصانع والمقدم حسين الكيلاني مدير إدارة شرطة المرافق والنقيب محمود عبد المنعم رئيس وحدة مرافق العبور وقسم شرط العبور وتحت إشراف إدارتي الأحياء إبراهيم محمود وإسماعيل عرابي مدير إدارة الأمن ولجنة الإزالة والسحب.

حملات الغلق والتشميع

وأوضح رئيس جهاز العبور ، أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء للقطعة رقم (٢) محلية (٣٤ب) بالحي الثاني لاستغلال الدور الأرضي مخزن مواد غذائيّة والقطعة رقم (١٩) محلية (٣٤ب) بالحي الثاني لاستغلال الدور الأرضي كوافير والدور الأول مكتب عقارات والقطعة رقم (٢٩) محلية (٣٤ب) بالحي الثاني لاستغلال الدور الأرضي مكاتب إدارية.

وأفاد أنه تم غلق وتشميع القطعة رقم (٣٠)محلية (٣٤ب) بالحي الثاني لاستغلال البدروم حضانة أطفال، والقطعة رقم (٤٧)محلية (٣٤ب) بالحي الثاني لاستغلال البدروم مصنع ملابس والقطعة رقم (٤٨) محليّة (٣٤ب) بالحي الثاني لاستغلال البدروم مشغل خياطة.

وأردف أنه تم غلق القطعة رقم (٢٢) محليّة (٣٤أ) بالحي الثاني لاستغلال الدور الأرضي كحضانة أطفال، فضلا عن القطعة رقم(٢٩) محليّة (٣٤أ) بالحي الثاني لاستغلال الدور الأرضي مخزن أدوات رياضية وكافي شوب وبالقطعة رقم(١١) بلوك(١٦٠٧٩)بالحي الخامس لاستغلال البدروم مخزن مواد بنائيه كما تم غلق وتشميع ورفع عداد للوحدتين ارقام(٢&٤)بالعمارة (١٧٢)محلية١٢ لاستغلاهم مخازن لسوبر ماركت.

حملات الازالة

وأفاد «الغيطي » أن حملات الإزالة أسفرت عن العديد من القرارات منها أصدر قرار بإزالة باب مخالف بالدور الأرضي خلف القطعة رقم(٢٨) محلية(٣٤أ) وكذا إزالة تاندة ثابتة مخالفة وإزالة تقفيل بالردود الخلفي بسنتر الأستاذ بمركز فرعي خدمات الحي السادس واستغلاله كافي شوب وإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بالقطعة.

كما تمت إزالة جميع الإشغالات واللافتات المخالفة و(٥)تاندة ثابتة وكذلك إزالة مخالف بالقطع أرقام(٧-٨-١١-١٢) بلوك(١٦٠٧٥)بمركز خدمات الحي الخامس وتمت إزالة الإشغالات واللافتات المخالفة بالقطع ارقام(١-٢-٧-١٠)بلوك(١٦٠٨٠)بالحي الخامس.

وتابع أن الحملة استمرت بإزالة تقفيل بالردود الأمامي للقطعة رقم(١٥) بلوك(١٦٠٠٩)بالحي الخامس وإزالة زراعة وتقفيل الرصيف واستغلال المسطح الأخضر كمنفعة خاصة وإزالة تقفيل بالردود الأمامي والخلفي ببوابات حديد كذلك إزالة السلالم المخالفة المطلة على الحدائق بالعمارات أرقام (١٢-١٨-٢١-٢٢)بلوك رقم (٨٠٠١٠) وكذلك العمارات أرقام(٦-١٣-١٤-١٥) شركة مصر الجديدة بالحي الثامن، كما تمت إزالة التشوينات المستخدمة في بناء دور مخالف بالقطعة رقم(٢١)بلوك(١٥٠٣٥)بالحي السابع .

محاضر اشغالات طريق

ونوه رئيس الجهاز أنه تم تحرير (٩٦) محضر أشغال طريق و (٣٠) محضر تلوث بيئي ونظافة عامة و (٤٤) محضر إزالة تندة مخالفة و80 محضر إعلانات مخالفة و (٣٠) محضر وصلة كهربائيّة مخالفة.و(١٠) محاضر نصبة شاي.و(١٠٠) محضر لبائعة متجولةو(١٧٥) محضر مخالفة فورية .و(٨٠) محضر فرش مؤقت.