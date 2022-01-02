الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تبون يوجه بفتح خط بحرى يربط الجزائر بموريتانيا فى أقرب وقت

تبون
تبون

وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا في أقرب وقت.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه تبون، اليوم الأحد مع الحكومة الجزائرية لبحث عدد من الموضوعات المطروحة.


وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن الرئيس تبون وجه وزير النقل بفتح خط بحري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أقرب الآجال، في سياق تعزيز العلاقات الجزائرية - الموريتانية، التي تم التأكيد على أهميتها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر نهاية ديسمبر الماضي.


يذكر أن هذه الزيارة، التي دامت ثلاثة أيام، أسفرت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف مجالات التعاون، من بينها الاتفاقية المتعلقة بإنجاز الطريق الرابط بين ولاية تندوف (جنوب غربي الجزائر)، ومدينة الزويرات الموريتانية.


وسيتم بموجب هذه الاتفاقية، إنجاز طريق يربط بين المدينتين على مسافة 775 كيلومترًا، مما سيتيح للجزائر ولموريتانيا تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية.

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