الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مسئول إسرائيلى يوقع أمر هدم منزل «أبوشخيدم» مُنفذ عملية القدس

هدم منزل «أبوشخيدم»
هدم منزل «أبوشخيدم» مُنفذ عملية القدس

وقع قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، الميجور جنرال أوري جوردين، اليوم الأحد، على أمر بهدم منزل فادي أبوشخيدم مُنفذ عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس، والتي قُتل فيها المستوطن إلياهو كاي.


ذكرت ذلك القناة السابعة الإسرائيلية في نبأ مقتضب دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

وكانت محكمة إسرائيلية رفضت دعوى استئناف أقامتها الأسرة ضد أمر الهدم.


وقتل المستوطن إلياهو كاي، وهو مُهاجر من جنوب إفريقيا كان يعمل مرشدًا سياحيًا، خلال عملية قام بها أبوشخيدم، يوم 21 نوفمبر، في البلدة القديمة بالقدس المُحتلة.


الجدير بالذكر أن أبوشخيدم (42 عامًا) هو أسير مُحرر سابق من سجون الاحتلال، وحاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، وكان يعمل مدرسًا للتربية الإسلامية في مدرسة الراشيدية بالقدس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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