الإعلام الكويتى يبرز تصريحات الرئيس السيسى وتأكيده دعم مصر الكامل للكويت

أبرزت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دولة الكويت في إطار ثوابت السياسة المصرية نحو صون أمن الخليج.

ونقلت وسائل الإعلام الكويتية؛ ومنها صحيفة الأنباء والقنفذة الإخبارية ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن ذلك جاء في أثناء لقاء الرئيس السيسي مع سفير دولة الكويت لدى مصر محمد الذويخ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي طلب في اللقاء نقل تحياته لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ونوهت وسائل الإعلام الكويتية بما ذكره الرئيس السيسي عن تقديره للدور الحكيم للأمير في قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار وحرصه على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر ورعايته الكريمة للجالية المصرية في الكويت.

ومن جانبه، أعرب الذويخ عن عميق تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون المشترك في إطار الروابط الأخوية الوطيدة.

وأكد حرص دولة الكويت، قيادة وحكومة، على تعزيز التعاون المشترك على نحو يلبي طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المتبادلة في التقدم والازدهار والتنمية وكذلك يعزز من أواصر التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف القضايا والتحديات.

ولفت إلى ما تمثله مصر من محور رئيسي داعم للأمة العربية بأسرها؛ لا سيما تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي والتي تعد نموذجًا يحتذى في الرؤية التنموية والنهضة الشاملة.

وشهد اللقاء استعراض مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى أبرز موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم في ظل التخصصات الحديثة التي تم إدراجها في سلسلة الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر في مختلف المجالات في ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة.