بتوجيهات رئاسية.. تطوير وإنشاء 987 مركز شباب ضمن «حياة كريمة»

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأعضاء لجنة متابعة مبادرة حياة كريمة والمشكلة من القيادات والمختصين بالوزارة، لمتابعة عملية تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، للوقوف على الموقف التنفيذي لتطوير مراكز الشباب المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن اللجنة تعمل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري في جميع المحافظات وفى شتى المجالات؛ حيث سيتم عمل متابعة بصفة دورية لعمليات الإنشاء والتطوير لمراكز الشباب التي تدخل ضمن المبادرة، وتعمل المبادرة في مرحلتها الأولى على تطوير وإنشاء ٩٨٧ مركز شباب في المرحلة الأولى في ٢٠ محافظة.

وقال إنه سيتم إنشاء ٢٥١ مركز شباب جديدًا، وتطوير ٧٣٦ مركز شباب، وتطوير وإنشاء عدد من الملاعب والتي وصلت إلى ٦٥٢ ملعبًا.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه أصدر تعليماته للجنة بمتابعة عملية التطوير في كل مراكز الشباب مع معرفة احتياجات المجتمع المصري لكل مركز شباب سيتم تطويره من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري، والتأكيد على توسيع حجم الأنشطة، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن محافظات الجمهورية.