الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أول الحكاية».. تجربة مشتركة للكاتبين إمام أحمد ومحمد غالب فى معرض الكتاب 2022

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يشارك الكاتبان الصحفيان إمام أحمد ومحمد غالب في معرض الكتاب المقبل 2022، من خلال تجربة مشتركة في كتاب يحمل عنوان "أول الحكاية"، والذي يضم سلسلة من المقابلات الحوارية المطولة مع عدد من أبرز كُتّاب السيناريو في مصر، والذين قدموا العديد من الأعمال للسينما المصرية على مدار العقود الماضية.

ويتزامن إطلاق كتاب "أول الحكاية" مع الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي يسرد رحلته كاملة من الطفولة إلى أيامه الأخيرة في لقاء مطول ينشر لأول مرة في الكتاب، ويتناول فيه الكاتب الراحل جوانب من حياته الشخصية، إضافة إلى محطات رحلته الفنية، وإعادة قراءة في مشواره الطويل، إلى جانب نظرته للحياة وعدد من القضايا المتنوعة، وخصص الكاتبان إهداء الكتاب إلى روح وحيد حامد تقديرًا لقيمته ومكانته.

ويشمل الكتاب أيضًا عددًا من اللقاءات الأخرى مع الأستاذ بشير الديك، صاحب الرحلة الطويلة في عالم التأليف السينمائي، والدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست، والمؤلف عاطف بشاي، والمؤلف هاني فوزي، والمؤلفة وسام سليمان.

وتتنوع المناقشات في كل مقابلة بين جانب يتعلق بفن الكتابة للسينما، وجانب آخر يتعلق بأهم المواقف التي جمعت الكاتب مع عدد من الممثلين والمخرجين خلال مشواره، فضلًا عن جانب ثالث يتعلق بحياته الشخصية ونشأته وآرائه في الحياة والأدب والثقافة عمومًا، واستمرت هذه المقابلات إلى ساعات طويلة حاول خلالها الكاتبان الدخول إلى العالم الخاص لكل مؤلف، وتم سرد هذه اللقاءات بلغة مبسطة تحافظ على الجوانب الإنسانية والسمات الشخصية في كل لقاء.

ويخاطب الكتاب فئتي المتخصصين والدارسين والعاملين في السينما وشباب الكتاب الذين يجدون إجابات على عدد من الأسئلة المهنية والفنية المتعلقة بالسينما والكتابة، أما الفئة الثانية فهم الهواة من المشاهدين والقراء الذين يجدون مساحة من المواقف الإنسانية والذكريات لكل كاتب سواء مع أهله وأصدقائه أو مع نجوم الفن من ممثلين ومخرجين.

من زاوية أخرى، يمكن النظر إلى الكتاب باعتباره تأريخًا للسينما المصرية خلال نصف قرن على ألسنة عدد من الكتاب والمؤلفين من أعمار مختلفة ورؤى متنوعة، والذين شاركوا بقصصهم وسيناريوهاتهم في صناعة العشرات من الأفلام في مراحل مختلفة.

والكتاب من إصدار دار معجم للنشر والتوزيع، ومن المقرر طرحه في معرض الكتاب المقبل 2022، وينقسم إلى ستة فصول، يحتوي كل فصل على رحلة مع كاتب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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