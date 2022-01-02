إصابة 3 أطفال فى انهيار جزئى لـ«بلكونة» بأحد عقارات الغربية

أصيب 3 أطفال إثر انهيار جزئي لـ"بلكونة" شقة في أحد العقارات بمدينة كفرالزيات التابعة لمحافظة الغربية وتم نقلهم في حالة خطيرة لمستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع المسطول بمدينة كفرالزيات، يفيد بانهيار مفاجئ لأحد شرفات المنازل بالطابق الثاني فجأة وسقوط 3 اطفال كانوا يلعبون في الشرفة وقت الانهيار وتم نقلهم الي المستشفى الجامعي بطنطا في حالة خطيرة لتلقي العلاج.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من ٤ طوابق والبلكونة تابعة لشقة في الطابق الثاني.

وخلال لعب الأطفال كرة القدم بالشرفة، سقطت البلكونة فجأة وتبين إصابة الشقيقين صبري ٦ سنوات وأحمد ٥ سنوات وصديقهما سيف ٦ سنوات وتم نقلهم الي المستشفى الجامعي بطنطا لتلقي العلاج حيث أصيبوا بعدة إصابات من بينها نزيف بالمخ وغيبوبة.

وقرر رئيس مدينة كفرالزيات استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وفرض الحراسة عليه لحين بيان مدى سلامة الهيكل الخرساني له وإعداد تقرير بذلك لعرضه على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لاتخاذ اللازم.