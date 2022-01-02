وزير التعليم: نظام جديد لتعيين المدرسين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ملمة بمشكلة عجز المعلمين وتحاول منذ سنوات لحلها، لكنها مشكلة ذات أبعاد كثيرة، وتحتاج خطوات، مؤكدًا أن مشكلة العجز في أعداد المعلمين لها جذور عميقة.

ولفت وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن التعليم كان يعاني من مشكلات عدة، منها البنية التحتية والكثافات، والمناهج، وعجز المعلمين، وكان التركيز الفترة الماضية على المناهج وفلسفة التعليم، والآن سيكون الاتجاه لحل عجز المعلمين.