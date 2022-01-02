الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير التعليم: نظام جديد لتعيين المدرسين

جريدة الدستور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ملمة بمشكلة عجز المعلمين وتحاول منذ سنوات لحلها، لكنها مشكلة ذات أبعاد كثيرة، وتحتاج خطوات، مؤكدًا أن مشكلة العجز في أعداد المعلمين لها جذور عميقة.

ولفت وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن التعليم كان يعاني من مشكلات عدة، منها البنية التحتية والكثافات، والمناهج، وعجز المعلمين، وكان التركيز الفترة الماضية على المناهج وفلسفة التعليم، والآن سيكون الاتجاه لحل عجز المعلمين.

 

التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

محمد الباز: الناس تتعامل مع كورونا على أنه انتهى وعلينا الالتزام

تفاصيل خطاب استقالة حمدوك من رئاسة وزراء السودان

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

السودان.. حمدوك يعلن استقالته من منصب رئيس الوزراء

وفاة ابنة نقيب المحامين وتشييع الجنازة من مسجد «مصطفى محمود» غدًا

البرلمان العربى يدين إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة تجاه جنوب السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى