الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تويتر» تغلق حساب نائبة جمهورية مناهضة للقاح كورونا

تويتر
تويتر

أعلنت منصة تويتر، اليوم الأحد، أنها أغلقت نهائياً أحد حسابات النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، على خلفية انتهاك قواعد الشبكة الاجتماعية حول المعلومات المتعلقة بالوباء.
أغلقت الشبكة الاجتماعية حساب النائبة الشخصي mtgreenee الذي قامت فيه المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإطلاق العديد من المعلومات المضللة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
لكن جرين التي دافعت عن ترامب ومزاعمه غير المثبتة بأن الديموقراطيين سرقوا انتخابات العام 2020 الرئاسية، لا تزال تحتفظ بحسابها المتعلق بكونها عضوا في مجلس النواب RepMTG والذي كانت تستخدمه بشكل أقل حتى الآن.
ولم تحدد الشبكة الاجتماعية التغريدة التي تم تعليق الحساب على أثرها، لكنها أشارت في بيان تلقته وكالة فرانس برس إلى "نظام العقوبات" التدريجي الذي يعلق الحساب بعد عدة انتهاكات.
في أغسطس، تم حجب حساب النائبة المثيرة للجدل لمدة أسبوع؛ لأنها نشرت تغريدة شددت فيها على "فشل" اللقاحات وعدم تمكّنها من كبح تفشي الفيروس.
والسبت، لفتت مرة أخرى، بدون أي أساس مسند، إلى حصول "عدد كبير جداً من الوفيات بسبب اللقاح المضاد لكورونا".
انتقدت جرين بشدة الأحد هذا الإجراء العقابي، وكتبت في بيان أن تويتر: "عدو لأمريكا ولا يمكنه مواجهة الحقيقة"، وأضافت: "لا بأس، سأُظهر لأميركا أننا لسنا بحاجة إليهم".
وحظرت تويتر حساب الرئيس السابق لأنه شجّع حشداً من أنصاره على اقتحام مقر الكابيتول، أثناء جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في السادس من يناير.

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وائل لطفي

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