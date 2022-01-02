محمد الباز: الناس تتعامل مع كورونا على أنه انتهى وعلينا الالتزام

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن رئيس منظمة الصحة العالمية، والمؤسسات المسئولة عن الصحة في العالم ومنها مصر تتحدث عن الخطر الموجود لفيرس كورونا وأنه ما زال قائمًا.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، لو نظرنا لبيان الدكتور خالد عبالغفار، متحدث وزارة الصحة، والذي ينبه فيه إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 34 سنة غير الحاصلين على اللقاح احتمالية الإصابة لديهم تزيد 3 مرات مقارنة بالأشخاص من نفس الفئة العمرية الملقحين و12 مرة للدخول للمستشفى في حالة الإصابة.

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