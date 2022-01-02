الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة: تطعيم 20 ألف طفل بأول جرعة من لقاح كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلن وزير التعليم السنغافورى تشان تشون سينج، اليوم الأحد، أن نحو 20 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد- 19، وذلك منذ انطلاق حملة تطعيم الأطفال في 27 ديسمبر.

وأوضح الوزير تشان تشون سينج، أنه تم تسجيل نحو 8600 طفل آخر ممن تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 11 عامًا، ممن ليسوا مدرجين في مدارس وزارة التعليم، بحسب صحيفة "ذا ستريتس تايمز".

وقال تشان، في منشور عبر فيس بوك اليوم الأحد، إن هذه الأرقام لم تكن ممكنة إلا بدعم من الآباء، والعمل الشاق الذي يقوم به الموظفون الحكوميون وموظفو الرعاية الصحية.

وأضاف أنه "في ظل معدل تطعيم جيد لطلاب المدارس الابتدائية لدينا، فإننا نتطلع بالتأكيد إلى أن يكون عام 2022 عامًا دراسيًا عاديًا بصورة أكبر لأطفالنا ونحن ننظر بعناية في كيفية استئناف المزيد من الأنشطة بأمان في الأشهر المقبلة".

 

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